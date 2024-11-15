США и Британия продлили договор о применении атомной энергии в целях обороны

США и Великобритания продлили действие договора об использовании атомной энергии в целях обороны.
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Из документа следует, что Вашингтон и Лондон "ввели в действие поправку" к Договору о взаимной обороне (MDA) от 1958 года, предусматривающему их сотрудничество в "использовании атомной энергии в целях взаимной обороны". Документ позволяет двум странам обмениваться оборудованием и секретными данными в оборонительных целях.
"Сегодняшняя поправка продлевает действие договора во всей его полноте, это позволяет продолжать длительное сотрудничество и укреплять технические возможности США и Великобритании для реагирования на нынешние и будущие угрозы", - отмечается в документе.
По версии Госдепа, документ, поправки к нему, а также сотрудничество между двумя странами в сфере атомной энергии "полностью соответствуют положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)".
В 2014 году стороны продлили действие MDA до декабря 2024 года.