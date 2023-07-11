США и Британия приветствовали решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО

Лидеры США и Великобритании приветствуют решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО.

Лидеры США и Великобритании приветствуют решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО.

Как передает Report , с соответствующими заявлениями выступили американский президент Джо Байден и глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Президент США Джо Байден приветствовал решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО в понедельник, заявив, что он "готов работать с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Турцией над усилением обороны и сдерживания в евроатлантическом регионе".

"Я с нетерпением жду возможности поздравить премьер-министра Ульфа Кристерссона и Швецию как нашего 32-го члена НАТО", - говорится в заявлении Байдена.

Клеверли также приветствовал этот шаг, написав в Twitter, что членство Швеции в НАТО "в интересах каждого".

"Их вступление делает нас всех безопаснее. Великобритания приветствует шаги, предпринятые сегодня Турцией для приближения этой цели. Мы продолжаем поддерживать наших шведских друзей", – отметил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Литве, турецкий лидер дал согласие как можно скорее направить парламенту протокол о присоединении Швеции к альянсу.