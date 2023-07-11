О нас

США и Британия приветствовали решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО

США и Британия приветствовали решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО Лидеры США и Великобритании приветствуют решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО.
Другие страны
11 июля 2023 г. 02:21
США и Британия приветствовали решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО

Лидеры США и Великобритании приветствуют решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО.

Как передает Report, с соответствующими заявлениями выступили американский президент Джо Байден и глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Президент США Джо Байден приветствовал решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО в понедельник, заявив, что он "готов работать с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Турцией над усилением обороны и сдерживания в евроатлантическом регионе".

"Я с нетерпением жду возможности поздравить премьер-министра Ульфа Кристерссона и Швецию как нашего 32-го члена НАТО", - говорится в заявлении Байдена.

Клеверли также приветствовал этот шаг, написав в Twitter, что членство Швеции в НАТО "в интересах каждого".

"Их вступление делает нас всех безопаснее. Великобритания приветствует шаги, предпринятые сегодня Турцией для приближения этой цели. Мы продолжаем поддерживать наших шведских друзей", – отметил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Литве, турецкий лидер дал согласие как можно скорее направить парламенту протокол о присоединении Швеции к альянсу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ və Böyük Britaniya Türkiyənin İsveçin NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləmək qərarını alqışlayır

Другие новости из категории

Столтенберг заявил о достижении договоренности с Эрдоганом по вступлению Швеции в НАТО
Столтенберг заявил о достижении договоренности с Эрдоганом по вступлению Швеции в НАТО
10 июля 2023 г. 23:41
В ООН заявили, что Гутерриш делает все возможное для продления зерновой сделки
В ООН заявили, что Гутерриш делает все возможное для продления зерновой сделки
10 июля 2023 г. 22:56
В Варшаву прибыли первые южнокорейские легкие боевые самолеты FA-50
В Варшаву прибыли первые южнокорейские легкие боевые самолеты FA-50
10 июля 2023 г. 22:35
Азербайджанская параатлетка завоевала лицензию на Летние Паралимпийские игры Париж-2024
Азербайджанская параатлетка завоевала лицензию на Летние Паралимпийские игры Париж-2024
10 июля 2023 г. 21:49
США могут продать Турции истребители F-16 в обмен на вступление Швеции в НАТО
США могут продать Турции истребители F-16 в обмен на вступление Швеции в НАТО
10 июля 2023 г. 21:37
В восьми городах Италии объявили наивысший уровень опасности из-за жары
В восьми городах Италии объявили наивысший уровень опасности из-за жары
10 июля 2023 г. 21:22
Президент Турции, премьер Швеции и генсек НАТО провели встречу в Вильнюсе
Президент Турции, премьер Швеции и генсек НАТО провели встречу в Вильнюсе
10 июля 2023 г. 21:06
Президент США прибыл в Литву на саммит НАТО
Президент США прибыл в Литву на саммит НАТО
10 июля 2023 г. 20:53
Глава МИД Украины призвал Германию не блокировать быстрое вступление страны в НАТО
Глава МИД Украины призвал Германию не блокировать быстрое вступление страны в НАТО
10 июля 2023 г. 20:50
Еврокомиссия на год продлила бесплатный роуминг для украинцев
Еврокомиссия на год продлила бесплатный роуминг для украинцев
10 июля 2023 г. 20:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi