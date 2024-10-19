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США и Британия нанесли удары по Ходейде

США и Британия нанесли удары по Ходейде Соединенные Штаты и Великобритания атаковали йеменский город Ходейда - административный центр одноименной провинции, которую контролирует мятежное движение хуситов "Ансар Аллах".
Другие страны
19 октября 2024 г. 04:45
США и Британия нанесли удары по Ходейде

Соединенные Штаты и Великобритания атаковали йеменский город Ходейда - административный центр одноименной провинции, которую контролирует мятежное движение хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщил принадлежащий движению телеканал Al Masirah.

По его сведениям, силы коалиции нанесли как минимум два удара по территории порта Рас-Иса, расположенного на берегу Красного моря. Информация о последствиях атаки, в том числе возможных жертвах и пострадавших, не приводится.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители хуситов заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.

Хуситы регулярно атакуют у берегов Йемена корабли, которые, по их мнению, связаны с Израилем и США. После одной из таких атак в Красном море затонуло грузовое судно Tutor. Об атаке на корабль 12 июня сообщило CENTCOM. В результате удара было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Tutor получило серьезные повреждения и может затонуть. Он утверждал, что судно подверглось атаке, поскольку "владеющая им компания нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ və Britaniya Yəməndə husilərə zərbələr endirib

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