США и Британия нанесли удары по Ходейде

Соединенные Штаты и Великобритания атаковали йеменский город Ходейда - административный центр одноименной провинции, которую контролирует мятежное движение хуситов "Ансар Аллах".

Соединенные Штаты и Великобритания атаковали йеменский город Ходейда - административный центр одноименной провинции, которую контролирует мятежное движение хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Report , об этом сообщил принадлежащий движению телеканал Al Masirah.

По его сведениям, силы коалиции нанесли как минимум два удара по территории порта Рас-Иса, расположенного на берегу Красного моря. Информация о последствиях атаки, в том числе возможных жертвах и пострадавших, не приводится.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители хуситов заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.

Хуситы регулярно атакуют у берегов Йемена корабли, которые, по их мнению, связаны с Израилем и США. После одной из таких атак в Красном море затонуло грузовое судно Tutor. Об атаке на корабль 12 июня сообщило CENTCOM. В результате удара было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Tutor получило серьезные повреждения и может затонуть. Он утверждал, что судно подверглось атаке, поскольку "владеющая им компания нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".