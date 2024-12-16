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США и Британия нанесли удар по объектам хуситов в провинции Хаджа

США и Британия нанесли удар по объектам хуситов в провинции Хаджа Соединенные Штаты и Великобритания атаковали йеменскую провинцию Хаджа, которую контролирует мятежное движение хуситов "Ансар Аллах".
Другие страны
16 декабря 2024 г. 10:45
США и Британия нанесли удар по объектам хуситов в провинции Хаджа

Соединенные Штаты и Великобритания атаковали йеменскую провинцию Хаджа, которую контролирует мятежное движение хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил принадлежащий мятежникам телеканал Al Masirah.

По его утверждению, силы коалиции нанесли авиаудар по населенному пункту Бухейс в районе Миди, расположенном на берегу Красного моря.

По данным источников телеканала Al Arabiya, атаке подверглись военные объекты хуситов. Информация о последствиях удара не приводится.

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