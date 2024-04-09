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США и Британия нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене

США и Британия нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене Вооруженные силы США и Великобритании нанесли серию ударов по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) на западе Йемена.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 01:40
США и Британия нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене

Вооруженные силы США и Великобритании нанесли серию ударов по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) на западе Йемена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет принадлежащее хуситам агентство Saba.

По его сведениям, в результате обстрела пострадал один мирный житель. Атаке подверглась, как утверждает агентство, территория провинции Эль-Ходейда, расположенной на берегу Красного моря. Один из ударов был нанесен по объекту рядом с жилым домом в деревне Эль-Мунзир, где находился пострадавший. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщило агентство.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.

По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 30 гражданских судов в Красном море. На фоне обострения ситуации многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР.

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