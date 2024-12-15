США и Британия нанесли авиаудары по объектам хуситов на западе Йемена

ВВС Соединенных Штатов и Великобритании нанесли удары по объектам мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" на западе Йемена.

ВВС Соединенных Штатов и Великобритании нанесли удары по объектам мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" на западе Йемена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, обстрелу подверглись объекты в районе Эт-Тухейта в провинции Эль-Ходейда.

Информации о пострадавших среди сторонников "Ансар Аллах" не приводится.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian ("Страж процветания") по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.