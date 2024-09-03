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США и Британия хотят сделать бессрочным договор о ядерном оружии

США и Британия хотят сделать бессрочным договор о ядерном оружии США и Великобритания планируют бессрочно продлить Договор о взаимной обороне (MDA), подписанный в 1958 году с целью развития сотрудничества в сфере ядерного оружия - обмена технологиями и программами.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 10:42
США и Британия хотят сделать бессрочным договор о ядерном оружии

США и Великобритания планируют бессрочно продлить Договор о взаимной обороне (MDA), подписанный в 1958 году с целью развития сотрудничества в сфере ядерного оружия - обмена технологиями и программами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, такое решение Вашингтона и Лондона, "требующее ратификации сторон, отменяет 10-летний лимит на срок его действия" и связано с тем, что обе страны "приступают к дорогостоящей модернизации средств ядерного сдерживания для противодействия распространению оружия противниками".

Толчком к этому стало и решение Вашингтона и Лондона передать Канберре данные и оборудование для эксплуатации атомных подводных лодок. Оно зафиксировано в трехстороннем соглашении в рамках AUKUS - партнерства правительств Австралии, Великобритании и США в области безопасности, созданного в сентябре 2021 года для реализации нескольких совместных оборонных инициатив.

По словам главы британского Минобороны Джона Хили, стороны сделали подобный шаг, чтобы "укрепить MDA, обеспечив постоянное сотрудничество". Согласно заявлению Вашингтона, поправка была рекомендована в апреле министерствами энергетики и обороны. В 2014 году стороны продлили действие MDA до декабря 2024 года.

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