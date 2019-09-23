США и Британия договорились заключить торговую сделку к июлю 2020 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились заключить двустороннюю торговую сделку к июлю 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщает газета Sun со ссылкой на высокопоставленного представителя британского правительства.

Ранее британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Великобритания намерена работать с США по заключению сделки о свободной торговле после Brexit. Трамп, в свою очередь, сообщил, что США и Великобритания стремительно движутся в сторону заключения торговой сделки.Сообщается, что Трамп и Джонсон могут огласить это решение в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН.

"Атлантики понимают, что это необходимо сделать до этого времени (до июля), потому что вскоре после этого начинается избирательный цикл в США", - заявил источник газеты.

Великобритания должна покинуть Евросоюз до 31 октября. Текущее соглашение о выходе не устраивает парламент. Выход из ЕС без соглашения британцам тоже не нравится. Основная проблема соглашения - "бэкстоп", который может ввести таможенные проверки на границе Северной Ирландии и остальной части Соединенного королевства.