США и Бразилия призвали Кубу, Россию и Китай прекратить поддержку Мадуро

Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу заявили о необходимости того, чтобы "внешние силы", такие как Куба, Россия и Китай, прекратили оказывать помощь президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Госдепартамента по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь Майкл Помпео поговорил сегодня с министром иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу. Они подтвердили тесную дружбу между Соединенными Штатами и Бразилией и пообещали продолжить работать вместе, чтобы противостоять политическому, экономическому и гуманитарному кризису в Венесуэле, а также его влиянию на соседей Венесуэлы. Они также подтвердили необходимость того, чтобы внешние силы, в том числе Куба, Россия и Китай, прекратили оказывать поддержку Николасу Мадуро", - утверждается в заявлении.

Ранее в интервью пуэрториканскому телеканалу MEGA TV госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему не исключает военной интервенции в Венесуэлу. Как заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров на 27-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, политическая линия Вашингтона в отношении стран Латинской Америки неприемлема. По его словам, США открыто вмешиваются во внутренние дела суверенных государств.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), ОАГ и большинство стран ЕС.