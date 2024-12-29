США и Boeing окажут Южной Корее помощь в расследовании авиакатастрофы в Муане

Представители Федерального управления гражданской авиации, Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) США и американской компании Boeing окажут помощь Сеулу в расследовании крушения самолета авиакомпании Jeju Air в южнокорейском аэропорту М

Представители Федерального управления гражданской авиации, Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) США и американской компании Boeing окажут помощь Сеулу в расследовании крушения самолета авиакомпании Jeju Air в южнокорейском аэропорту Муан.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении НСБТ.

"НСБТ возглавляет группу американских специалистов для оказания помощи Комиссии по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий Республики Корея в расследовании крушения самолета Jeju Air, произошедшего 29 декабря в международном аэропорту Муан, Республика Корея", - отмечается в документе.

В совете подчеркнули, что всю информацию по расследованию будет публиковать южнокорейская сторона.

Отметим, что при крушении самолета Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее, погибли 179 человек, двоим удалось спастись.