США и Boeing окажут Южной Корее помощь в расследовании авиакатастрофы в Муане

Представители Федерального управления гражданской авиации, Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) США и американской компании Boeing окажут помощь Сеулу в расследовании крушения самолета авиакомпании Jeju Air в южнокорейском аэропорту Муан.
Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении НСБТ.
"НСБТ возглавляет группу американских специалистов для оказания помощи Комиссии по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий Республики Корея в расследовании крушения самолета Jeju Air, произошедшего 29 декабря в международном аэропорту Муан, Республика Корея", - отмечается в документе.
В совете подчеркнули, что всю информацию по расследованию будет публиковать южнокорейская сторона.
Отметим, что при крушении самолета Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее, погибли 179 человек, двоим удалось спастись.