США и Албания запросили на 8 сентября заседание СБ ООН по Украине

Делегации США и Албании запросили на 8 сентября заседание Совбеза ООН по теме Украины.

Делегации США и Албании запросили на 8 сентября заседание Совбеза ООН по теме Украины.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации. Албания председательствует в Совбезе в этом месяце.

"Да, Албания и США инициировали заседание", - сказал он. При этом темой заседания, как ожидается, станет годовщина т.н. "референдумов в новых российских регионах".

На 20 сентября назначено заседание СБ ООН по Украине на уровне глав делегаций, которые прибудут на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН.