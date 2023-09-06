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США и Албания запросили на 8 сентября заседание СБ ООН по Украине

США и Албания запросили на 8 сентября заседание СБ ООН по Украине Делегации США и Албании запросили на 8 сентября заседание Совбеза ООН по теме Украины.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 09:29
США и Албания запросили на 8 сентября заседание СБ ООН по Украине

Делегации США и Албании запросили на 8 сентября заседание Совбеза ООН по теме Украины.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации. Албания председательствует в Совбезе в этом месяце.

"Да, Албания и США инициировали заседание", - сказал он. При этом темой заседания, как ожидается, станет годовщина т.н. "референдумов в новых российских регионах".

На 20 сентября назначено заседание СБ ООН по Украине на уровне глав делегаций, которые прибудут на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН.

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Версия на английском языке US, Albania request meeting of UN Security Council on Ukraine

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