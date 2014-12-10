США и Афганистан обсуждают возможное примирение с талибами

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в ходе видеоконференции с афганскими президентом и премьер-министром Ашрафом Гани Ахмадзаем и Абдуллой Абдуллой обсудил способы укрепления сил безопасности Афганистана и возможности примирения с талибами.

По сообщению пресс-службы Белого дома, американский лидер приветствовал ратификацию афганским парламентом двустороннего соглашения с США о сотрудничестве в сфере безопасности и договоренности о статусе сил НАТО в Афганистане.

Обама также поздравил афганских президента и премьера с успешно проведенными на прошлой неделе в Брюсселе и Лондоне министерскими конференциями по вопросам стабилизации ситуации в стране. Кроме того, "лидеры рассмотрели предстоящее завершение боевой миссии США" в Афганистане, переход к операции НАТО "Решительная поддержка", "пути укрепления и поддержки афганских национальных сил безопасности" и "поддержку со стороны США и региона возглавляемого афганцами мирного процесса", отметила пресс-служба.

Президенты США и Афганистана также "условились продолжить в предстоящие месяцы тесные консультации", передает Report со ссылкой на ТАСС.