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    США хотят завершить переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕС к концу года

    Белый дом: Экономическое обоснование создания ТТИП остается прочным, и ничего из случившегося прошлой ночью не меняет этого обоснования

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ США по-прежнему настроены на завершение переговоров с Евросоюзом о формировании так называемого Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (ТТИП) к концу текущего года, невзирая на исход референдума в Великобритании.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил в пятницу в беседе с журналистами, сопровождающими президента США Барака Обаму в поездке в штаты Калифорния и Вашингтон, заместитель пресс-секретаря Белого дома Эрик Шульц.

    "Экономическое обоснование создания ТТИП остается прочным, и ничего из случившегося прошлой ночью не меняет этого обоснования. Мы собираемся работать с ЕС над тем, чтобы завершить данные переговоры к концу года", - заявил официальный представитель американского лидера.

    Таким образом он прокомментировал в свете результатов плебисцита в Великобритании планы создания ТТИП, которые предусматривают прежде всего формирование зоны свободной торговли между США и ЕС. Население Соединенного Королевства высказалось на состоявшемся в четверг референдуме за выход своей страны из состава Евросоюза.

    По словам Шульца, американские власти в настоящее время "оценивают последствия" итогов голосования в Великобритании "для ТТИП". "Однако мы намерены взаимодействовать по этому вопросу с нашими коллегами и в Брюсселе, и в Лондоне", - отметил представитель главы администрации США.

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