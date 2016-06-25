США хотят завершить переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕС к концу года

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ США по-прежнему настроены на завершение переговоров с Евросоюзом о формировании так называемого Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (ТТИП) к концу текущего года, невзирая на исход референдума в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил в пятницу в беседе с журналистами, сопровождающими президента США Барака Обаму в поездке в штаты Калифорния и Вашингтон, заместитель пресс-секретаря Белого дома Эрик Шульц.

"Экономическое обоснование создания ТТИП остается прочным, и ничего из случившегося прошлой ночью не меняет этого обоснования. Мы собираемся работать с ЕС над тем, чтобы завершить данные переговоры к концу года", - заявил официальный представитель американского лидера.

Таким образом он прокомментировал в свете результатов плебисцита в Великобритании планы создания ТТИП, которые предусматривают прежде всего формирование зоны свободной торговли между США и ЕС. Население Соединенного Королевства высказалось на состоявшемся в четверг референдуме за выход своей страны из состава Евросоюза.

По словам Шульца, американские власти в настоящее время "оценивают последствия" итогов голосования в Великобритании "для ТТИП". "Однако мы намерены взаимодействовать по этому вопросу с нашими коллегами и в Брюсселе, и в Лондоне", - отметил представитель главы администрации США.