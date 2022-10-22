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США хотят установить потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель

США хотят установить потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель Власти США стремятся установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель, чтобы сохранить поставки российского топлива на мировые рынки.
Другие страны
22 октября 2022 г. 06:11
США хотят установить потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель

Власти США стремятся установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель, чтобы сохранить поставки российского топлива на мировые рынки.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

"Более высокий потолок урезал бы одну из публично заявленных целей плана, которая состоит в том, чтобы лишить Москву доходов от продажи нефти", - отмечается в публикации.

Стратегия Вашингтона способствует удержанию нефти из России на рынке, что важно в связи с приближающимися промежуточными выборами в США и ростом цен на бензин.

Агентство подчеркивает, что правительство США при определении потолка цен учитывало, что данное значение должно покрывать производственные затраты РФ и стимулировать продолжение нефтедобычи. По более раннему плану Минфина США ценовые ограничения должны были быть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ Rusiya neftinin qiymətini 60 dollar səviyyəsində saxlamağa çalışır

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