США хотят ускорить начало производства бомбардировщика шестого поколения B-21

Соединенным Штатам следует ускорить производство новейшего стелс-бомбардировщика В-21 Raider.

Соединенным Штатам следует ускорить производство новейшего стелс-бомбардировщика В-21 Raider.

Как передает Report , об этом заявил глава стратегического командования вооруженных сил США (STRATCOM) Энтони Коттон.

Выступая в комитете сената США по делам вооруженных сил генерал заявил, что его беспокоят невысокие темпы производства В-21 и что ему хотелось бы их ускорить.

Кроме того, Коттон отметил, что в современном мире Соединенные Штаты сталкиваются с растущей ядерной угрозой со стороны Ирана и КНДР, которые продолжают развивать свои программы по созданию оружия массового поражения.

Стратегический бомбардировщик В-21 Raider был впервые показан менее года назад. Его разработкой занимается компания Northrop Grumman. Самолет создан по технологии "стелс", препятствующей его обнаружению с помощью радаров. Он способен нести на борту ядерное оружие.