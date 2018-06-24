США хотят уничтожить ядерную сделку, заявил глава МИД Ирана

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Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в воскресенье, что США стремятся сделать так, чтобы Тегеран вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ISNA.

"Американцы стремятся уничтожить СВПД и заставить Иран выйти из сделки, все цели американцев направлены на то, чтобы вывести Иран из ядерного соглашения", — заявил Зариф, слова которого приводит агентство.

По его словам, для реализации этих целей США используют психологическое давление, пропаганду и другие действия, наносящие вред Ирану.

"Для них (США) это стратегическая цель, и мы это осознаем, но это не значит, что мы не выйдем (из сделки) ни при каких обстоятельствах, это только означает, что мы знаем цель противника", — добавил Зариф.