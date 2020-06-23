США хотят продления оружейного эмбарго в отношении Ирана

США представили на рассмотрение СБ ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник во всемирной организации.

"США внесли на рассмотрение членов СБ свой проект резолюции. Заседание Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения запланировано на 30 июня. Видимо, на нем в том числе будет обсуждаться представленный проект. Однако дата голосования пока не определена", - подчеркнул он.

США в своем проекте резолюции обосновывают необходимость продления эмбарго тем, что, "согласно оценкам генерального секретаря ООН, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использованные при нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, были иранского происхождения".

Документ предлагает запретить всем странам "прямую или непрямую покупку, продажу или передачу Ирану оружия или связанных материалов, за исключением случаев, когда это авторизировано специальным комитетом [СБ ООН]".