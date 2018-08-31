США хотят прекратить выделять ООН средства для помощи Палестине

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа планирует полностью прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом решении будет объявлено в течение ближайших нескольких недель, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация Трампа намерена выразить несогласие с тем, как БАПОР расходует денежные средства, а также призвать к лишению значительного числа палестинцев статуса беженцев. Сейчас таковыми считаются более пяти млн человек, и, как указывает газета, власти США собираются предложить сократить это число более, чем в 10 раз.

Решение США отказаться от финансовой помощи БАПОР, по мнению экспертов, ухудшит и без того сложную гуманитарную ситуацию в регионе и приведет к росту уровня насилия, особенно в секторе Газа, отмечает WP.