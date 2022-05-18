США хотят предоставить Индии военную помощь, чтобы снизить ее зависимость от РФ

США готовятся предоставить Индии военную помощь для снижения зависимости страны от вооружений российского производства.

США готовятся предоставить Индии военную помощь для снижения зависимости страны от вооружений российского производства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, Вашингтон планирует предоставить Индии 500 млн долларов США по программе военной помощи иностранным государствам FMF (Foreign Military Financing). Если это произойдет, Индия станет одним из крупнейших получателей финансирования по данной программе после Израиля и Египта, отмечает Bloomberg. Агентство подчеркивает, что на данный момент не известно, когда будет объявлено о решении США предоставить военную помощь Индии и какие вооружения будут включены в пакет помощи.

Блумберг отмечает, что возможное предоставление военной помощи Индии укладывается в стратегию администрации американского лидера Джо Байдена по "укреплению Индии в качестве долгосрочного партнера" США в сфере безопасности. По словам источника агентства, США надеются быть "надежным партнером" для Индии. Вместе с тем, подчеркивает неназванный чиновник в администрации США, Вашингтон рассчитывает таким образом снизить зависимость Индии от поставок российских вооружений.