США хотят открыть временную дипмиссию в Ливии для противодействия влиянию России

США планируют открыть временную дипломатическую миссию в Ливии для противодействия влиянию России в этой стране.

США планируют открыть временную дипломатическую миссию в Ливии для противодействия влиянию России в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

"Ваша поддержка планов Госдепартамента по созданию временного дипломатического объекта в Ливии позволит нам расширить нашу дипломатию на фоне роста дестабилизирующего влияния России [в этой стране]", - утверждает Лиф. Когда именно он будет открыт помощник госсекретаря не уточнила.

По ее словам, власти США продолжают поддерживать "переход Ливии к демократическому, стабильному и единому государству".

Напомним, что Вашингтон закрыл посольство в Триполи в 2014 году. Необходимую дипломатическую помощь гражданам США, находящимся в Ливии, оказывает американское посольство в Тунисе.