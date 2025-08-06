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США хотят нарастить потенциал ПВО и ПРО на 30% за восемь лет

США хотят нарастить потенциал ПВО и ПРО на 30% за восемь лет Сухопутные войска США планируют нарастить потенциал противовоздушной и противоракетной обороны страны на 30% в течение восьми лет.
Другие страны
6 августа 2025 г. 12:18
США хотят нарастить потенциал ПВО и ПРО на 30% за восемь лет

Сухопутные войска США планируют нарастить потенциал противовоздушной и противоракетной обороны страны на 30% в течение восьми лет.

Как передает Report, об этом сообщил портал Defense News со ссылкой на главу Командования космической и противоракетной обороны Сухопутных войск США генерал-лейтенанта Шона Гейни.

По его словам, эти меры будут включать в себя развертывание трех новых батальонов зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также пяти батальонов, вооруженных системами защиты от непрямого огня (Indirect Fire Protection Capability, IFPC), и семи батарей с системами противодействия беспилотникам (С-UAS). Такие планы были разработаны с учетом опыта конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

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Версия на английском языке US wants to increase its air defense, missile defense capabilities by 30% in 8 years
Версия на азербайджанском языке ABŞ 8 il ərzində HHM və raket əleyhinə müdafiə potensialını 30 % artırmaq istəyir

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