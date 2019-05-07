Помпео заявил о намерении США налаживать сотрудничество с РФ по контролю над вооружениями

Госсекретарь Майкл Помпео подтвердил, что США надеются начать переговоры с Россией и Китаем для выработки новых договоренностей по контролю над вооружениями.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"У президента [США Дональда] Трампа и президента [России Владимира] Путина состоялся хороший разговор. Думаю, что он дает возможность сторонам двигаться вперед. Президент Трамп осознает, что нам нужны два партнера, которые готовы соблюдать договор, поэтому нам необходимо убедиться, что у нас есть система, отличающаяся от ДРСМД, которая побудит стороны выполнять требования", - сказал Помпео в интервью газете Helsingin Sanomat перед встречей на полях заседания Арктического совета в Рованиеми с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Президент осознает, что теперь есть третья сторона. Эти договоры были созданы десятилетия назад, когда Китай был другим. Сейчас он представляет геостратегическую угрозу, поэтому президент Трамп очень хотел бы, чтобы Китай был частью любого достигнутого соглашения, мы постараемся этого добиться", - подчеркнул госсекретарь.