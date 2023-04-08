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США хотят, чтобы все европейские компании ушли с российского рынка

США хотят, чтобы все европейские компании ушли с российского рынка Министерство финансов США отправит специалистов по санкциям и финансированию терроризма в Европу, где они будут убеждать компании выйти с рынка РФ.
Другие страны
8 апреля 2023 г. 08:56
США хотят, чтобы все европейские компании ушли с российского рынка

Министерство финансов США отправит специалистов по санкциям и финансированию терроризма в Европу, где они будут убеждать компании выйти с рынка РФ.

Как передает Report со ссылкой на The Associated Press, должностные лица Минфина США Лиз Розенберг и Брайан Нельсон планируют посетить ряд Европейских стран, чтобы убедить компании, все еще ведущие бизнес с Россией прекратить финансовые связи с РФ из-за продолжения войны против Украины.

Специалисты встретятся с руководителями финансовых учреждений Швейцарии, Италии и Германии. Они планируют поделиться данными о потенциальных лицах, уклоняющихся от санкций и предупредить о возможных наказаниях за несоблюдение установленных международных ограничений.

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