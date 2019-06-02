США хочет признать Украину главным союзником вне НАТО

Украинское посольство в США сообщило, что в конгрессе представлен законопроект о предоставлении Киеву статуса главного военно-политического союзника Вашингтона вне НАТО.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook. "Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период с момента вступления данного документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств".

Также документ подразумевает передачу вооружений и продажу летальных оборонных средств ВСУ, в том числе противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем.