США грозят санкциями против Международного уголовного суда

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС), если тот продолжит расследования предполагаемых преступлений американских военных в Афганистане или союзников США в других странах.

«Соединенные Штаты будут использовать любые средства, необходимые для защиты наших граждан и наших союзников от несправедливого судебного преследования этим незаконным судом»,— цитирует господина Болтона АР.

Советник Дональда Трампа добавил, что США не будут сотрудничать с МУС или оказывать организации какое-либо содействие, а дадут ему «умереть самостоятельно».

«В конце концов, по сути, МУС уже мертв для нас»,— сказал он. Господин Болтон также заявил, что Вашингтон всегда будет оставаться на стороне союзного Израиля и не позволят МУС «ограничивать его право на самооборону».

Он напомнил, что МУС ранее планировал начать расследования действий израильских военных на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.