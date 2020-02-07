​США грозят России последствиями за поддержку Мадуро

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил журналистам, что в РФ "скоро узнают", что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не останется безнаказанной, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Как отметили несколько представителей администрации, русские могут скоро узнать, что их продолжающаяся поддержка Мадуро больше не будет бесплатной. Другие, которые продолжают извлекать выгоду от Мадуро или поддерживать его, должны учесть предостережение. И в более общем плане вы увидите шаги в предстоящие недели, которые продемонстрируют серьезность наших намерений по Венесуэле", - сообщил американский дипломат.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении российской "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.