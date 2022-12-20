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США грозят Минску новыми санкциями, если он поможет Москве в войне с Украиной

США грозят Минску новыми санкциями, если он поможет Москве в войне с Украиной Вашингтон будет и дальше следить за тем, захочет ли Беларусь оказать дополнительную помощь Москве в ее войне с Украиной, и если это произойдет, против Минска могут быть введены новые санкции.
Другие страны
20 декабря 2022 г. 03:51
США грозят Минску новыми санкциями, если он поможет Москве в войне с Украиной

Вашингтон будет и дальше следить за тем, захочет ли Беларусь оказать дополнительную помощь Москве в ее войне с Украиной, и если это произойдет, против Минска могут быть введены новые санкции.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Если мы увидим попытки оказывать дополнительную поддержку, то дадим пропорциональный ответ путем введения дополнительных мер", - сказал он.

Прайс также прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина, которое он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко, - о том, что Россия не собирается "поглощать" какое-либо государство, в том числе Беларусь.

Представитель Госдепа назвал "верхом иронии" тот факт, что это фраза прозвучала из уст "руководителя страны, который прямо сейчас пытается насильственно поглотить другого своего мирного соседа".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Moskvaya müharibədə yardım edəcəyi təqdirdə Minski yeni sanksiyalarla hədələyib

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