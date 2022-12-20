США грозят Минску новыми санкциями, если он поможет Москве в войне с Украиной

Вашингтон будет и дальше следить за тем, захочет ли Беларусь оказать дополнительную помощь Москве в ее войне с Украиной, и если это произойдет, против Минска могут быть введены новые санкции.
Как передает Report, об этом заявил на
"Если мы увидим попытки оказывать дополнительную поддержку, то дадим пропорциональный ответ путем введения дополнительных мер", - сказал он.
Прайс также прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина, которое он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко, - о том, что Россия не собирается "поглощать" какое-либо государство, в том числе Беларусь.
Представитель Госдепа назвал "верхом иронии" тот факт, что это фраза прозвучала из уст "руководителя страны, который прямо сейчас пытается насильственно поглотить другого своего мирного соседа".