США грозят Ирану ответом за возможные нападения на дипломатов в Ираке

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Белый дом пригрозил Ирану "быстрым и решительным" ответом в случае нападений на дипломатов в Басре и других городах Ирака, в которых США винят Иран, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Соединенные Штаты привлекут режим в Тегеране к ответственности за любое нападение, результатом которого будут ранения нашего персонала или повреждения государственных объектов США. Америка ответит жестко и решительно, чтобы защитить жизни американцев", — заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

По заявлению Сандерс, за нападения на консульство США в Басре и против американского посольства в Багдаде ответственны "подручные" Ирана.

"Иран не остановил эти нападения своих подручных в Ираке, которых он поддерживал финансированием, тренировками, оружием", — заявила Сандерс.