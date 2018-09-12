 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США грозят Ирану ответом за возможные нападения на дипломатов в Ираке

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Белый дом пригрозил Ирану "быстрым и решительным" ответом в случае нападений на дипломатов в Басре и других городах Ирака, в которых США винят Иран, передает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "Соединенные Штаты привлекут режим в Тегеране к ответственности за любое нападение, результатом которого будут ранения нашего персонала или повреждения государственных объектов США. Америка ответит жестко и решительно, чтобы защитить жизни американцев", — заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

    По заявлению Сандерс, за нападения на консульство США в Басре и против американского посольства в Багдаде ответственны "подручные" Ирана.

    "Иран не остановил эти нападения своих подручных в Ираке, которых он поддерживал финансированием, тренировками, оружием", — заявила Сандерс.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi