США готовятся выйти из торгового соглашения с Южной Кореей

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп попросил советников подготовить проект выхода США из договора о свободной торговле с Южной Кореей. Процесс, скорее всего, будет запущен на следующей неделе.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что мера может быть связана с попыткой помочь американской промышленности, однако ожидается, что Сеул ответит повышением тарифов на товары, поставляемые в США.

Ключевые сотрудники Белого дома, по информации издания, призывают президента отказаться от подобного шага, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис и советник по нацбезопасности Герберт Макмастер.

Торговое соглашение Вашингтона и Сеула было подписано в 2007 году и вступило в силу в 2012-м.

Ранее сообщалось, что CША могут разместить в Южной Корее "стратегические" оборонительные средства. В Сеуле такую возможность отрицают.