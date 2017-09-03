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    США готовятся выйти из торгового соглашения с Южной Кореей

    Процесс, скорее всего, будет запущен на следующей неделе

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп попросил советников подготовить проект выхода США из договора о свободной торговле с Южной Кореей. Процесс, скорее всего, будет запущен на следующей неделе.

    Как передает Report, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

    Отмечается, что мера может быть связана с попыткой помочь американской промышленности, однако ожидается, что Сеул ответит повышением тарифов на товары, поставляемые в США.

    Ключевые сотрудники Белого дома, по информации издания, призывают президента отказаться от подобного шага, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис и советник по нацбезопасности Герберт Макмастер.

    Торговое соглашение Вашингтона и Сеула было подписано в 2007 году и вступило в силу в 2012-м.

    Ранее сообщалось, что CША могут разместить в Южной Корее "стратегические" оборонительные средства. В Сеуле такую возможность отрицают.

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