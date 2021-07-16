США готовятся ввести санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге

Американская администрация готовится сегодня ввести новые санкции против КНР в связи с ситуацией в Гонконге.

Американская администрация готовится сегодня ввести новые санкции против КНР в связи с ситуацией в Гонконге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно этим данным, финансовые рестрикции будут введены в отношении семи представителей властей Китая. Предполагается также, что Госдепартамент США опубликует специальные рекомендации для международных компаний по существующим рискам ведения дел в Гонконге.

Источники Reuters при этом отметили, что эти меры все еще находятся в процессе утверждения, так что итоговое содержание санкций может измениться. Кроме того, один из источников утверждал, что Белый дом готовит отдельный исполнительный указ президента, который будет касаться иммиграции из Гонконга, однако уверенности в том, что его задействуют, пока нет.