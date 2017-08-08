США готовятся ввести дополнительные санкции против Венесуэлы

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Баку. 8 август. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести санкции в отношении еще одной группы венесуэльских чиновников, связанных с президентом страны Николасом Мадуро, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации.

После проведенных Венесуэлой выборов в учредительное собрание США ввели санкции против президента Николаса Мадуро за "подрыв демократии", все его активы в юрисдикции США заморожены, а гражданам США запрещено вести с Мадуро дела. Ранее минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании.

По данным агентства, новые санкции, которые включат в себя заморозку активов и запрет на въезд, США могут ввести уже на этой неделе.