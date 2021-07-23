США готовятся разместить около 35 тыс. афганцев на базах в Кувейте и Катаре

Власти США намерены разместить на двух военных базах в Кувейте и Катаре около 35 тыс. жителей Афганистана, пока они будут ожидать получения американских виз.

Власти США намерены разместить на двух военных базах в Кувейте и Катаре около 35 тыс. жителей Афганистана, пока они будут ожидать получения американских виз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье, опубликованной в газете T he Wall Street Journal .

По словам источников издания, "военные США намерены разместить до 35 тыс. афганских переводчиков и членов их семей на двух американских базах в Кувейте и Катаре". Речь идет о тех, кому "грозит месть" со стороны боевиков радикального движения "Талибан".

На указанных военных объектах афганцам предоставят временное жилье минимум на 18 месяцев. Они будут находиться на базах в то время, пока идет рассмотрение вопросов, касающихся выдачи им американских иммиграционных виз. Жилье для афганцев оплатят власти США, ожидается, что это обойдется в "несколько сотен миллионов долларов".