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США готовятся разместить около 35 тыс. афганцев на базах в Кувейте и Катаре

США готовятся разместить около 35 тыс. афганцев на базах в Кувейте и Катаре Власти США намерены разместить на двух военных базах в Кувейте и Катаре около 35 тыс. жителей Афганистана, пока они будут ожидать получения американских виз.
Другие страны
23 июля 2021 г. 01:28
США готовятся разместить около 35 тыс. афганцев на базах в Кувейте и Катаре

Власти США намерены разместить на двух военных базах в Кувейте и Катаре около 35 тыс. жителей Афганистана, пока они будут ожидать получения американских виз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

По словам источников издания, "военные США намерены разместить до 35 тыс. афганских переводчиков и членов их семей на двух американских базах в Кувейте и Катаре". Речь идет о тех, кому "грозит месть" со стороны боевиков радикального движения "Талибан".

На указанных военных объектах афганцам предоставят временное жилье минимум на 18 месяцев. Они будут находиться на базах в то время, пока идет рассмотрение вопросов, касающихся выдачи им американских иммиграционных виз. Жилье для афганцев оплатят власти США, ожидается, что это обойдется в "несколько сотен миллионов долларов".

Согласно данным западных СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще примерно 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. По сведениям газеты The New York Times, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не гарантирует, что эти люди не будут депортированы на родину, если им будет отказано.

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