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США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре

США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре Соединенные Штаты готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, применяемой для оказания военной помощи Украине.
Другие страны
6 мая 2023 г. 07:48
США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре

Соединенные Штаты готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, применяемой для оказания военной помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, "вооружения или вспомогательное оборудование" на сумму $500 млн будут, как ожидается, выделены по указанию президента США Джо Байдена из уже имеющихся американских запасов. Какое именно оборудование будет включено в этот пакет, пока не известно, отмечает Bloomberg.

Как поясняет агентство, принятый в декабре 2022 года проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год (начался 1 октября) содержит пункт о том, что президент может по своему усмотрению выделить Тайваню военную помощь на сумму до $1 млрд. Эта процедура позволяет американской администрации в ускоренном режиме передавать союзникам вооружения из имеющихся запасов вместо того, чтобы заключать контракты на их производство.

Bloomberg подчеркивает, что эта процедура ранее не применялась для передачи вооружений Тайваню. При этом администрация США "использует ее для ускорения поставок вооружений Украине".

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Версия на азербайджанском языке “Bloomberg”: ABŞ Tayvana sürətləndirilmiş prosedur üzrə 500 milyon dollarlıq silah göndərəcək

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