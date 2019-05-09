​США готовятся перебросить дополнительные силы на Ближний Восток

Вашингтон намерен направить дополнительные силы на Ближний Восток под предлогом якобы имеющейся угрозы со стороны Ирана.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам его источников из числа официальных лиц, США готовятся перебросить в регион дополнительные бомбардировщики, а также, возможно, зенитные ракетные комплексы Patriot. Окончательное решение по поводу комплексов Patriot пока не принято. По сведениям агентства, это может зависеть о того, "посчитают ли США, что Иран предпринимает шаги для снижения угрозы".

Источники агентства отметили, что под угрозой понимается в том числе переброска Ираном ракет морем. Агентство констатирует, что пока не ясно, в каких именно странах США могли бы развернуть комплексы Patriot.