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    США готовятся направить корабли ВМС в Чёрное море

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты готовятся направить корабли ВМС страны в Чёрное море после инцидента с украинскими судами в Керченском проливе.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американских чиновников.

    Как отмечает канал, командование ВС США направило в Государственный департамент запрос для того, чтобы уведомить Турцию о планах американской стороны.

    «Соединённые Штаты совершают действия в соответствии с конвенцией Монтрё. Мы, однако, не станем комментировать суть нашей дипломатической переписки с правительством Турции», — говорится в ответе американского внешнеполитического ведомства телеканалу на соответствующий запрос.

    Ранее Госдеп США призвал ЕС отказаться от "Северного потока 2" в связи с инцидентом в Керченском проливе.

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