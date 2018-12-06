США готовятся направить корабли ВМС в Чёрное море

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты готовятся направить корабли ВМС страны в Чёрное море после инцидента с украинскими судами в Керченском проливе.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американских чиновников.

Как отмечает канал, командование ВС США направило в Государственный департамент запрос для того, чтобы уведомить Турцию о планах американской стороны.

«Соединённые Штаты совершают действия в соответствии с конвенцией Монтрё. Мы, однако, не станем комментировать суть нашей дипломатической переписки с правительством Турции», — говорится в ответе американского внешнеполитического ведомства телеканалу на соответствующий запрос.

Ранее Госдеп США призвал ЕС отказаться от "Северного потока 2" в связи с инцидентом в Керченском проливе.