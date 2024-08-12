США готовятся к возможной серии атак Ирана на Израиль на этой неделе

США готовятся к масштабной серии атак на Израиль со стороны Ирана в ближайшие дни.

США готовятся к масштабной серии атак на Израиль со стороны Ирана в ближайшие дни.

Как передает Report , об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

"Мы разделяем те же опасения и ожидания, что и наши израильские коллеги относительно того, что это случится, возможно, на этой неделе. Мы продолжаем очень внимательно следить за этим, - сказал он. - В данный момент трудно сказать точно, будет ли атака со стороны Ирана или его прокси, как она может выглядеть. Но мы должны быть готовы к тому, что это может быть значительная серия атак, поэтому мы нарастили присутствие наших сил и наши возможности в регионе в последние несколько дней".

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Иран может начать атаковать Израиль уже в ближайшие сутки.