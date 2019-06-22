США готовятся эвакуировать персонал из Ирака в связи с угрозой безопасности

Военные США осуществляют подготовку к эвакуации сотрудников американской корпорации Lockheed Martin и военной охранной компании Sallyport Global из Ирака, где они работают в качестве подрядчиков, в связи с угрозой их безопасности.

Об этом в ночь на субботу сообщает агентство Reuters, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По их данным, около половины из 800 сотрудников американских компаний будут эвакуированы с авиабазы Балад, расположенной к северу от Багдада, в связи с существованием "потенциальных угроз безопасности".

Военные источники в Ираке заявили о том, что эвакуация "неминуема" и будет проходить в два этапа. Вывоз американских сотрудников с иракской территории, который будет осуществляться с использованием военного самолета, может начаться в любое время и займет около 10 дней.

"Американцы сообщили нам, что сохранят [в Ираке] ограниченное число сотрудников, которые непосредственно задействованы в техническом обслуживании иракских военных самолетов F-16", - приводит Reuters слова военного источника в Ираке.

Официальные лица в Вашингтоне пока никак не прокомментировали данную информацию.

Американские войска были выведены в декабре 2011 года. В октябре 2014 года была сформирована международная коалиция во главе с США, запустившая операцию "Непоколебимая решимость" для борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Со стороны США в операции принимают участие примерно 5 200 военнослужащих, выступающих в первую очередь в качестве военных специалистов и отвечающих за подготовку личного состава сил безопасности Ирака.