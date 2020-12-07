О нас
Report Georgia
Аудио новости

США готовят санкции против 14 официальных лиц Китая

США готовят санкции против 14 официальных лиц Китая Власти Соединенных Штатов намерены ввести санкции в отношении 14 официальных лиц КНР из-за решения китайских властей отстранить четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга
Другие страны
7 декабря 2020 г. 09:31
США готовят санкции против 14 официальных лиц Китая
0 : 00
0 : 00

Власти Соединенных Штатов намерены ввести санкции в отношении 14 официальных лиц КНР из-за решения китайских властей отстранить четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, под санкции могут попасть члены Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) и Коммунистической партии Китая.

Экономические санкции могут быть введены уже 7 декабря, утверждают источники.

В ноябре власти Гонконга, являющегося специальным административным районом Китая, отстранили от работы четырех оппозиционных законодателей. Это было сделано сразу же после принятия в Пекине Постоянным комитетом парламента КНР новой резолюции, закрепляющей патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга. Документ дает право мгновенно отстранять не соответствующих данному критерию депутатов без судебного решения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Объем внешней торговли Китая за январь - ноябрь вырос до $4,17 трлн
Объем внешней торговли Китая за январь - ноябрь вырос до $4,17 трлн
7 декабря 2020 г. 08:52
На юге Индии госпитализировали более 300 человек из-за неизвестной болезни
На юге Индии госпитализировали более 300 человек из-за неизвестной болезни
7 декабря 2020 г. 08:39
В Японии уничтожат еще 134 тыс. кур
В Японии уничтожат еще 134 тыс. кур
7 декабря 2020 г. 07:54
Британия и ЕС достигли прогресса на переговорах
Британия и ЕС достигли прогресса на переговорах
7 декабря 2020 г. 07:23
Стал известен победитель на парламентских выборах в Румынии
Стал известен победитель на парламентских выборах в Румынии
7 декабря 2020 г. 06:15
Бигэн отправится в Республику Корея
Бигэн отправится в Республику Корея
7 декабря 2020 г. 05:02
В Британии выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 17 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
7 декабря 2020 г. 04:53
Экс-мэр Нью-Йорка заразился коронавирусом
Экс-мэр Нью-Йорка заразился коронавирусом
7 декабря 2020 г. 03:22
Во Франции число жертв COVID-19 превысило 55 тысяч человек
Во Франции число жертв COVID-19 превысило 55 тысяч человек
7 декабря 2020 г. 02:16
В Тунисе продлили комендантский час до конца декабря
В Тунисе продлили комендантский час до конца декабря
7 декабря 2020 г. 01:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi