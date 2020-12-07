США готовят санкции против 14 официальных лиц Китая

Власти Соединенных Штатов намерены ввести санкции в отношении 14 официальных лиц КНР из-за решения китайских властей отстранить четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга

Власти Соединенных Штатов намерены ввести санкции в отношении 14 официальных лиц КНР из-за решения китайских властей отстранить четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, под санкции могут попасть члены Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) и Коммунистической партии Китая.

Экономические санкции могут быть введены уже 7 декабря, утверждают источники.

В ноябре власти Гонконга, являющегося специальным административным районом Китая, отстранили от работы четырех оппозиционных законодателей. Это было сделано сразу же после принятия в Пекине Постоянным комитетом парламента КНР новой резолюции, закрепляющей патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга. Документ дает право мгновенно отстранять не соответствующих данному критерию депутатов без судебного решения.