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США готовят планы на случай вывода войск из Нигера

США готовят планы на случай вывода войск из Нигера Соединенные Штаты готовят планы на случаи как вывода американских войск из Нигера, так и их сохранения там.
Другие страны
19 марта 2024 г. 21:19
США готовят планы на случай вывода войск из Нигера

Соединенные Штаты готовят планы на случаи как вывода американских войск из Нигера, так и их сохранения там.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

Он напомнил, что о разрыве соглашения о статусе американских сил в Нигере власти этой африканской страны объявили в конце прошлой недели.

"Однако даже после того мы получаем некоторые смешанные сигналы. Если будет принято решение уходить. Как вы можете себе представить, мы всегда готовим планы на различные чрезвычайные обстоятельства. Так что продолжим готовить планы, готовиться независимо от того, остаемся мы или уходим", - сказал Браун.

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