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США готовят планы эвакуации двух баз беспилотников с территории Нигера

США готовят планы эвакуации двух баз беспилотников с территории Нигера Администрация Соединенных Штатов разрабатывает на случай необходимости планы эвакуации американских баз с беспилотными летательными аппаратами, применяемыми для борьбы с террористами, на территории Нигера, власть в котором захватили мятежники.
Другие страны
18 августа 2023 г. 23:39
США готовят планы эвакуации двух баз беспилотников с территории Нигера

Администрация Соединенных Штатов разрабатывает на случай необходимости планы эвакуации американских баз с беспилотными летательными аппаратами, применяемыми для борьбы с террористами, на территории Нигера, власть в котором захватили мятежники.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер.

По его словам, США ищут в регионе страны, "с которыми могли бы наладить партнерские отношения, а затем переместить туда свои средства". Генерал не стал сообщать, какие страны США рассматривают в качестве альтернативного места дислокации контртеррористических сил в Западной Африке. "Мы только начали изучать этот вопрос", - отметил он. Пентагон "знает, где хотел бы разместить базу, но решение этого вопроса будет в большей степени дипломатическим", указал генерал. При планировании эвакуации, добавил он, были предусмотрены сценарии, при которых американцы смогут выехать в удобное для них время, а также в случае, если им придется выезжать в спешке, взяв с собой только самое необходимое имущество.

Эвакуация американских военнослужащих, подчеркнул Хекер, "безусловно, скажется" на разведывательной и антитеррористической деятельности США. "Но, конечно, мы надеемся на мирное дипломатическое решение этой проблемы, и на то, что нам не придется покидать страну", - добавил он. Хекер подчеркнул, что вашингтонская администрация пока не приняла решение, будут ли американские дипломаты и военнослужащие вынуждены покинуть страну. По мнению генерала, пройдет "несколько недель или гораздо больше времени", прежде чем американские должностные лица объявят о каком-либо решении по эвакуации, если до этого дойдет. Авиабазы США расположены в Ниамее и Агадесе. В Нигере дислоцированы порядка 1,1 тыс. американских военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Nigerdən iki bazasını çıxarmaq üçün plan hazırlayır

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