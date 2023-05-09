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Вашингтон готовит пакет военной помощи для Киева на $1,2 млрд

Вашингтон готовит пакет военной помощи для Киева на $1,2 млрд Соединенные Штаты Америки 9 мая объявят о предоставлении нового пакета военной поддержки Украины, общая сумма которого составляет 1,2 миллиарда долларов.
Другие страны
9 мая 2023 г. 04:21
Вашингтон готовит пакет военной помощи для Киева на $1,2 млрд

Соединенные Штаты Америки 9 мая объявят о предоставлении нового пакета военной поддержки Украины, общая сумма которого составляет 1,2 миллиарда долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Средства будут выделены за счет инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). Отмечается, что в отличие от американского оборудования, оружия и боеприпасов, которые чаще отправляются в Украину со складов Пентагона, чтобы их можно было быстро доставить, средства этого фонда должны быть потрачены в течение ближайших месяцев или даже лет на обеспечение будущих потребностей Украины в сфере безопасности.

Источники АР рассказали, что в новый пакет вооружения войдут системы противовоздушной обороны Hawk, зенитные боеприпасы и беспилотники для противовоздушной обороны. Кроме того, Штаты предоставят Украине артиллерию, ракеты, спутниковые снимки и профинансируют текущее техническое обслуживание и запасные части для различного вооружения.

С учетом нового пакета, военная помощь США Украине с начала войны достигнет почти 37 миллиардов долларов.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya 1,2 milyard dollarlıq hərbi yardım paketini açıqlayacaq

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