Вашингтон готовит пакет военной помощи для Киева на $1,2 млрд

Соединенные Штаты Америки 9 мая объявят о предоставлении нового пакета военной поддержки Украины, общая сумма которого составляет 1,2 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты Америки 9 мая объявят о предоставлении нового пакета военной поддержки Украины, общая сумма которого составляет 1,2 миллиарда долларов.

Как передает Report , об этом сообщает Associated Press.

Средства будут выделены за счет инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). Отмечается, что в отличие от американского оборудования, оружия и боеприпасов, которые чаще отправляются в Украину со складов Пентагона, чтобы их можно было быстро доставить, средства этого фонда должны быть потрачены в течение ближайших месяцев или даже лет на обеспечение будущих потребностей Украины в сфере безопасности.

Источники АР рассказали, что в новый пакет вооружения войдут системы противовоздушной обороны Hawk, зенитные боеприпасы и беспилотники для противовоздушной обороны. Кроме того, Штаты предоставят Украине артиллерию, ракеты, спутниковые снимки и профинансируют текущее техническое обслуживание и запасные части для различного вооружения.

С учетом нового пакета, военная помощь США Украине с начала войны достигнет почти 37 миллиардов долларов.