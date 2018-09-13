США готовят новый "жесткий" пакет санкций против России

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ США готовят к ноябрю "жесткий" второй пакет санкций против России, так как Москва не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химического и биологического оружия.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила помощник госсекретаря Маниша Сингх во время слушаний в палате представителей США.

"Мы планируем ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций", - сказала М.Сингх.

По ее словам, Россия понесла огромные убытки за время действия американских санкций.

"По нашим оценкам, в совокупности наши санкции стоили российским властям десятки миллиардов долларов убытков. Кроме того, они оказали большое влияние на госсектор и негативно ударили по российским компаниям", - подчеркнула представитель госдепартамента.