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США готовят новые санкции против оборонных предприятий РФ

США готовят новые санкции против оборонных предприятий РФ Соединенные Штаты готовят новые антироссийские санкции, призванные нанести удар по цепочке поставок в оборонной сфере.
Другие страны
29 марта 2022 г. 17:39
США готовят новые санкции против оборонных предприятий РФ

Соединенные Штаты готовят новые антироссийские санкции, призванные нанести удар по цепочке поставок в оборонной сфере.

Как передает Report, об этом заявил во вторник замминистра финансов США Уолли Адейемо.

"Дополнительные санкции планируются применить совместно с нашими партнерами. Эти действия мы предпримем в координации с более чем 30 партнерами и союзниками, присоединившимся к нашей коалиции в ответ на вторжение России в Украину", - отмечается в заявлении.

В нем также говорится о том, что союзники и партнеры привержены принятию дополнительных важных мер по сдерживанию российской экономики до тех пор, пока продолжаются боевых действия в Украине.

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Версия на английском языке US preparing new sanctions against Russian defense enterprises

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