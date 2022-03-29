США готовят новые санкции против оборонных предприятий РФ

Соединенные Штаты готовят новые антироссийские санкции, призванные нанести удар по цепочке поставок в оборонной сфере.

Соединенные Штаты готовят новые антироссийские санкции, призванные нанести удар по цепочке поставок в оборонной сфере.

Как передает Report, об этом заявил во вторник замминистра финансов США Уолли Адейемо.

"Дополнительные санкции планируются применить совместно с нашими партнерами. Эти действия мы предпримем в координации с более чем 30 партнерами и союзниками, присоединившимся к нашей коалиции в ответ на вторжение России в Украину", - отмечается в заявлении.

В нем также говорится о том, что союзники и партнеры привержены принятию дополнительных важных мер по сдерживанию российской экономики до тех пор, пока продолжаются боевых действия в Украине.