США готовят новые санкции по программе баллистических ракет Ирана

Bakı. 31 dekabr. REPORT.AZ/ Администрация президента США Барака Обамы готовит новые санкции против компаний и лиц, подозреваемых в причастности к иранской программе разработки баллистических ракет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Под новые ограничительные меры, которые планирует ввести министерство финансов США, могут попасть около десятка компаний и частных лиц из Ирана, Гонконга и ОАЭ, предположительно, задействованные в разработке иранской ракетной программы.

Как отмечает издание, новые санкции против Ирана, если они будут введены, станут первыми с момента заключения исторического соглашения по иранской ядерной программе с "шестеркой" международных посредников.

Как заявил газете один из собеседников, по соглашению министерство финансов сохранило право вносить в "черный список" иранские организации, подозреваемые в разработке ракет, поддержке международного терроризма и нарушениях прав человека. Чиновники рассматривают эту деятельность отдельно от соглашения по ядерной программе.