США готовы вводить санкции для недопущения передачи Ираном вооружений в РФ

Соединенные Штаты готовы работать со своими союзниками и вводить ограничительные меры, чтобы не допустить передачи Ираном опасных вооружений для России.
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"Мы привержены работе с союзниками и партнерами для предотвращения передачи опасных вооружений России. Мы не будем колебаться в том, что касается введения санкций и применения других инструментов в отношении всех, кто причастен к данным поставкам", - говорится в сообщении, опубликованном в связи с утверждениями о поставках Ираном беспилотников РФ.
В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Вашингтон продолжит наращивать помощь Украине в сфере безопасности, в том числе в области противовоздушной обороны, чтобы Украина могла защищаться от подобных вооружений.