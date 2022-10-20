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США готовы вводить санкции для недопущения передачи Ираном вооружений в РФ

США готовы вводить санкции для недопущения передачи Ираном вооружений в РФ Соединенные Штаты готовы работать со своими союзниками и вводить ограничительные меры, чтобы не допустить передачи Ираном опасных вооружений для России.
Другие страны
20 октября 2022 г. 06:51
США готовы вводить санкции для недопущения передачи Ираном вооружений в РФ

Соединенные Штаты готовы работать со своими союзниками и вводить ограничительные меры, чтобы не допустить передачи Ираном опасных вооружений для России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Мы привержены работе с союзниками и партнерами для предотвращения передачи опасных вооружений России. Мы не будем колебаться в том, что касается введения санкций и применения других инструментов в отношении всех, кто причастен к данным поставкам", - говорится в сообщении, опубликованном в связи с утверждениями о поставках Ираном беспилотников РФ.

В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Вашингтон продолжит наращивать помощь Украине в сфере безопасности, в том числе в области противовоздушной обороны, чтобы Украина могла защищаться от подобных вооружений.

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