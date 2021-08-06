США готовы вернуться в Вену для переговоров по ядерной сделке

Соединенные Штаты Америки готовы вернуться в Вену для переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и призывают исламскую республику поступить аналогичным образом.

Соединенные Штаты Америки готовы вернуться в Вену для переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и призывают исламскую республику поступить аналогичным образом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы бы не хотели высказываться относительно сигналов, которые новый президент Ирана может или не может посылать. Я могу сказать, что наше послание президенту Раиси то же, что и послание его предшественникам. Оно очень простое: США будут защищать и продвигать интересы своей национальной безопасности и (интересы) наших партнеров. Мы надеемся, что Иран сейчас воспользуется возможностью для содействия (принятию) дипломатических решений", - ответил Прайс.

"Мы ждем,... какой подход выберет новое правительство в Иране. Мы в свою очередь будем реагировать в консультации с нашими партнерами. Со своей стороны мы ясно дали понять, что готовы вернуться в Вену для возобновления переговоров. Мы готовы к этому по одной простой причине -... это отвечает интересам нашей национальной безопасности… Мы призываем Иран вернуться к переговорам в скором времени, чтобы мы могли попытаться завершить нашу работу. Мы слышали, что новый президента Ирана сказал по этому поводу", - продолжил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он при этом подчеркнул, что "данный процесс не может продолжаться вечно". "Возможность достижения взаимного возвращения к СВПД не будет длиться вечно", - пояснил Прайс.