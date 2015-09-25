США готовы сотрудничать с новым правительством Греции

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты готовы сотрудничать с новым правительством Греции в целях урегулирования экономического кризиса в этой стране и решения проблемы беженцев в Европе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома по итогам разговора по телефону между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Глава американской администрации поздравил собеседника с победой его партии на досрочных парламентских выборах 20 сентября. "Президент Обама отметил, что Соединенные Штаты готовы работать с новым греческим правительством по мере того, как оно будет предпринимать шаги по осуществлению необходимых реформ, возвращению к экономическому росту и решению проблемы задолженности внутри еврозоны, в том числе путем соглашения с кредиторами об облегчении своих долговых обязательств", - отметила пресс-служба.

Она также сообщила, что Обама "выразил солидарность с Грецией и Европейским союзом" в связи с необходимостью решения проблемы беженцев и подтвердил готовность США продолжать оказание помощи сирийцам и гражданам других стран, которые были вынуждены покинуть свои дома под воздействием тяжелых обстоятельств. Собеседники согласились с необходимостью сотрудничества для урегулирования данных проблем, отметив важность взаимодействия в этих целях с правительством Турции.