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США готовы сотрудничать с и.о. президента Южной Кореи

США готовы сотрудничать с и.о. президента Южной Кореи США готовы сотрудничать с исполняющим обязанности президента Республики Корея, премьер-министром Хан Док Су.
Другие страны
14 декабря 2024 г. 21:40
США готовы сотрудничать с и.о. президента Южной Кореи

США готовы сотрудничать с исполняющим обязанности президента Республики Корея, премьер-министром Хан Док Су.

Как передает Report, об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Иордании по итогам своего ближневосточного турне.

"Республика Корея продемонстрировала свою демократическую устойчивость. Она мирно следовала процессу, который содержится в ее конституции. Мы готовы работать с президентом Хан Док Су", - сказал он.

Блинкен добавил, что США решительно поддерживают корейский народ, а также союз Вашингтона и Сеула.

Напомним, что парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, это решение еще предстоит утвердить в Конституционном суде.

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