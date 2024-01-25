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США готовы снять санкции с Нигера, если он вернется к конституционному строю

США готовы снять санкции с Нигера, если он вернется к конституционному строю Соединенные Штаты готовы снять с Нигера санкции и возобновить реализацию совместных программ в области борьбы с терроризмом, если пришедшие к власти в западноафриканской стране военные вернут демократический порядок.
Другие страны
25 января 2024 г. 12:01
США готовы снять санкции с Нигера, если он вернется к конституционному строю

Соединенные Штаты готовы снять с Нигера санкции и возобновить реализацию совместных программ в области борьбы с терроризмом, если пришедшие к власти в западноафриканской стране военные вернут демократический порядок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в видеоинтервью журналу Jeune Afrique.

"Если Нигер вернется к конституционному порядку, мы, очевидно, готовы снять санкции, готовы возобновить наши совместные программы по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности", - сказал госсекретарь США.

Также Блинкен высказался о созданном в сентябре 2023 года Альянсе государств Сахеля, в который вошли Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Отвечая на вопрос, беспокоит ли США создание этого военного объединения, американский госсекретарь отметил, что "все зависит от конкретных шагов, которые будут предпринимать путчисты".

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